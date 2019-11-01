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01.11.2019
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Метки: рыбалка, общество, Одесса, люди, Черное море.
1 ноября
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря. В цей день 1996 року урядові організації Болгарії, Румунії, Росії, Туреччини, Грузії та України підписали «Стратегічний план дій із відновлення та захисту Чорного моря». Країни мали на меті врятувати від руйнування унікальні природні комплекси водної території. Рибалка Олександр Семенович теж переймається через забруднення моря, без якого не уявляє свого життя. Рибальська медитація в історії Володимира Нечепуренка з Одеси.