Воздушные Силы ВСУ проводят масштабные учебно-боевые стрельбы зенитных ракетных комплексов на полигоне Ягорлык в Херсонской области. Нападение с воздуха учатся отбивать с помощью “Буков“, “трехсоток“ и дивизионов С-125, сообщает пресс-служба Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

К учебным стрельбам привлечены подразделения зенитно-ракетных войск из разных регионов Украины, пятикурсники факультета ЗРВ Харьковского национального университета Воздушных Сил, специалисты науки и оборонной промышленности.

“В первый день стрельб на полигоне Ягорлык в Херсонской области ракетчики провели более 20 пусков ракет из комплексов С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по воздушным, наземным, надводным и электронным целях. Все - поражены“, - сказано в сообщении.

Стрельбы продлятся до конца недели. После чего подразделения вернутся в пункты постоянной дислокации и приступят к несению боевого дежурства в общей системе противовоздушной обороны государства, пишет bigmir.net.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира