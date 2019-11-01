Зомби, клоуны и политика: как в мире праздновали Хэллоуин 2019
01.11.2019 16:45
Зомби, клоуны и политика: как в мире праздновали Хэллоуин 2019
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Зомби, клоуны и политика: как в мире праздновали Хэллоуин 2019
В ночь с 31 октября на 1 ноября 2019 года в мире отмечают Хэллоуин, и по этому случаю во многих городах мира проходят тематические вечеринки и большие парады. Так, на Манхэттене в Нью-Йорке в эту ночь прошел 46-й ежегодный Хэллоуин-парад - Village Halloween Parade. Это один из крупнейших хэллоуиновских парадов в мире. Участники парада одевались в страшные костюмы, самыми популярными из которых традиционно стали наряды героев комиксов – Джокер, Харли Квин, Женщина-кошка и другие. Пришелся по душе им и костюм злого клоуна Пеннивайза. Также на параде активно использовалась иллюминация и музыкальные инструменты. В Гонконге также прошел хэллоуиновский марш. Участники антиправительственных протестов, продолжающихся здесь уже не первый месяц, нарядились в маски Гая Фокса, клоунов и других персонажей. В шотландском Эдинбурге в ночь на 1 ноября 2019 года прошел Фестиваль огня Samhuinn Fire Festival at Calton Hill. Таким образом люди празднуют «триумф зимы над летом». Участники фестиваля оделись в постапокалиптические костюмы и нанесли белый грим. Сопровождалось действо фэйер-шоу и выступлениями акробатических коллективов. Тем временем в Лондоне устроили Brexit-вечеринку под названием «End of the World Party», главным героем которой стал мужчина в костюме зомби-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ответственного за выход страны из ЕС. Также довольно колоритно отпраздновали Хэллоуин в Бельгии. В небольшом городке Фавр, пожалуй, устроили самый страшный хэллоуиновский парад. Костюмы его участники выбрали действительно пугающие, да и атмосфера царила соответствующая.