Зомби, клоуны и политика: как в мире праздновали Хэллоуин 2019

309 праздники, Лондон, парады, Бельгия, Нью-Йорк, Гонконг, Шотландия, Хэллоуин, маскарад.

В ночь с 31 октября на 1 ноября 2019 года в мире отмечают Хэллоуин, и по этому случаю во многих городах мира проходят тематические вечеринки и большие парады.

Так, на Манхэттене в Нью-Йорке в эту ночь прошел 46-й ежегодный Хэллоуин-парад - Village Halloween Parade. Это один из крупнейших хэллоуиновских парадов в мире. Участники парада одевались в страшные костюмы, самыми популярными из которых традиционно стали наряды героев комиксов – Джокер, Харли Квин, Женщина-кошка и другие. Пришелся по душе им и костюм злого клоуна Пеннивайза. Также на параде активно использовалась иллюминация и музыкальные инструменты.

В Гонконге также прошел хэллоуиновский марш. Участники антиправительственных протестов, продолжающихся здесь уже не первый месяц, нарядились в маски Гая Фокса, клоунов и других персонажей.

В шотландском Эдинбурге в ночь на 1 ноября 2019 года прошел Фестиваль огня Samhuinn Fire Festival at Calton Hill. Таким образом люди празднуют «триумф зимы над летом». Участники фестиваля оделись в постапокалиптические костюмы и нанесли белый грим. Сопровождалось действо фэйер-шоу и выступлениями акробатических коллективов.

Тем временем в Лондоне устроили Brexit-вечеринку под названием «End of the World Party», главным героем которой стал мужчина в костюме зомби-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ответственного за выход страны из ЕС.

Также довольно колоритно отпраздновали Хэллоуин в Бельгии. В небольшом городке Фавр, пожалуй, устроили самый страшный хэллоуиновский парад. Костюмы его участники выбрали действительно пугающие, да и атмосфера царила соответствующая.

Фоторепортажи Популярные теги авиация, оккупация, политики, спорт, соревнования, самолеты, НАТО, Киев, ЗСУ, митинги, аннексия Крыма, Путин, автомобили, война, выставки, путешествия, музыка, корабли, суд, учения, парады, джаз, транспорт, катастрофы, политика, ВСУ, тест-драйв, Донбасс, портрет, культура, АТО, Нацгвардия, столкновения, технологии, фотоподборки, история, зима, дизайн, Львов, общество, беспорядки, мода, США, кошки, военная техника, бизнес, Карпаты, солдат, люди, искусство, юмор, дети, акции, заводы, Порошенко, уикенд, Александр Зубко, фотоконкурсы, Россия, пейзажи, фестивали, Динамо, церковь, фотография, Шахтер, Одесса, стихийные бедствия, туризм, выборы, футбол, традиции, праздники, фотопроект, концерты, милиция, природа, Верховная Рада, ВМС, Львів, депутаты, полиция, животные, экология, знаменитости, фотографы, досуг, протесты, вера, живопись, #Євромайдан, Саакашвили, Майдан, Дмитрий Дятлов, женщины, цирк, марш, архитектура, мир, Сергей Смоленцев, город Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис авиация, оккупация, политики, спорт, соревнования, самолеты, НАТО, Киев, ЗСУ, митинги, аннексия Крыма, Путин, автомобили, война, выставки, путешествия, музыка, корабли, суд, учения, парады, джаз, транспорт, катастрофы, политика, ВСУ, тест-драйв, Донбасс, портрет, культура, АТО, Нацгвардия, столкновения, технологии, фотоподборки, история, зима, дизайн, Львов, общество, беспорядки, мода, США, кошки, военная техника, бизнес, Карпаты, солдат, люди, искусство, юмор, дети, акции, заводы, Порошенко, уикенд, Александр Зубко, фотоконкурсы, Россия, пейзажи, фестивали, Динамо, церковь, фотография, Шахтер, Одесса, стихийные бедствия, туризм, выборы, футбол, традиции, праздники, фотопроект, концерты, милиция, природа, Верховная Рада, ВМС, Львів, депутаты, полиция, животные, экология, знаменитости, фотографы, досуг, протесты, вера, живопись, #Євромайдан, Саакашвили, Майдан, Дмитрий Дятлов, женщины, цирк, марш, архитектура, мир, Сергей Смоленцев, городВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи

Нью-Йорк