Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка
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01.11.2019
Донбас, Україна
Радіо Свобода
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Метки: Донбасс, передовая, ЗСУ, ООС, разведение сил, Золотое.
Розведення. Золоте-4 та «сіра» Катеринівка
Кореспонденти Радіо Свобода відвідали селище Золоте-4 і село Катеринівку, між якими на ділянці фронту відбувається процес розведення військ.
Усі дороги й під’їзди до селища Золоте-4 перекриті патрулями озброєних поліцейських, які чергують тут вдень і вночі. Пересуватися нам (кореспондентам) машиною заборонили. Тож увесь день ми провели на ногах