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|В Киеве хотят построить наземное метро — Криклий
|01.11.2019 19:13
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Министерство инфраструктуры планирует строительство наземного метро вокруг Киева.
Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ток-шоу “Право на власть“ на телеканале 1+1.
Министр уточнил, что метро будет соединено с общим метрополитеном и будет проходить через Троещину.
“Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, нечто похожее на пригородную электричку... Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем уговаривать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро“, - сказал Криклий.
Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, по Троещине и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.