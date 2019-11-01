Министерство инфраструктуры планирует строительство наземного метро вокруг Киева.

Об этом сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в эфире ток-шоу “Право на власть“ на телеканале 1+1.

Министр уточнил, что метро будет соединено с общим метрополитеном и будет проходить через Троещину.

“Это будет кольцевая. Это будет наземное метро, нечто похожее на пригородную электричку... Это вокруг Киева, а также на Троещину. Мы будем уговаривать, мы уже встречались с представителями Киевской администрации, что не стоит вкладывать деньги в подземное метро“, - сказал Криклий.

Криклий подчеркнул, что линия будет проходить вокруг города, по Троещине и будет соединена со станциями метрополитена и пригородными железнодорожными станциями.

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