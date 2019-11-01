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|Институт нацпамяти выпустил ролик о захвате украинцами Львова
|01.11.2019 19:50
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Украинский институт национальной памяти начинает проект ИстФакт - созданию коротких видеороликов, которые позволяют в доступеном формате изучать историю Украины. Об этом сообщается на сайте УИНП.
Первый случай называется “Листопадовий зрив“ и посвящен захваты украинцами Львова 1 ноября 1918 года. Выпуски ИстФактов будет вести историк Владимир Вятрович.
Формат проекта - 5-минутные видеоролики в стиле “вопрос-ответ“, сочетающие прямую речь ведущего и видеоряд (хроника, инфографика, анимация, карты, фотографии, видео реконструкций исторических событий, моушн-графика).
Предполагается, что проект станет дополнительным источником исторической информации для широкой общественности.