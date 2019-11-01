Деловые Сводки
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|В Минобороны объяснили, зачем отправят военных в Ирак
|01.11.2019 20:09
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Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк в пятницу, 1 ноября, пишет Интерфакс-Украина.
"Речь идет о консультировании и тренировках для Вооруженных сил Ирака по обслуживанию оборудования, которое, вероятно, было произведено в советское время или после этого, но такое, в котором разбираются наши специалисты. ... Это небоевая задача, проходит в тылу", - рассказал министр.
По его словам, в Ирак могут отправить до десятка украинцев.
На данный момент решение об участии Украины в миссии еще не принято, идут переговоры.