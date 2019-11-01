Киевский международный институт социологии провел опрос между населения, который показал, что 53,7% респондентов выступают против прекращения конфликта на Донбассе и признания "Л/ДНР". Опрос КМИС был осуществлен по заказу Школы политической аналитики Национального университета Киево-Могилянская академия. Респондентам задавался вопрос, согласны ли они с утверждением, что "Украина должна прекратить военные действия и признать "ДНР/ЛНР"". 25,5% опрошенных частично или полностью согласны с данным утверждением, 53,7% - частично или полностью против, 20,8% - удержались от однозначного ответа. Респондентам также предлагалось закончить утверждение: "По вашему мнению, "ДНР/ЛНР" - это…". 20,8% опрошенных определили их как террористические организации, 16,5% - как российскую оккупацию украинской территории, 15% - как псевдогосударственные образования, 14,6% - как "марионеток Кремля", 13,5% - как реакцию народа на события Евромайдана, 3,8% - как независимые государства. При этом на предложение закончить утверждение: "Возвращение контроля над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей вероятно при условиях…" 66,2% респондентов выступили за исключительно мирные переговоры, за исключительно военный путь – 6%. Было опрошено 2 035 человек всех областей Украины (кроме автономной республики Крым и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) в период с 27 августа по 23 сентября. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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