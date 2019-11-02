Об этом во время брифинга проинформировал директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас внедрен электронный билет, им уже пользуются киевляне. Льготники пользуются карточкой киевлянина. Наши ученики также являются льготниками, мы уже создали список учащихся. 24 октября Киевсовет проголосовал изменения в программу "Забота". Таким образом, мы имеем возможность начинать уже выпускать карточки ученика", - сказал Назаров.

Он сообщил, что на следующей неделе в мобильном приложении Kyiv Smart City появится возможность у родителей заказать карточку ученика.

"Карточка ученика будет оранжевого цвета, с другой стороны будет фотография ребенка, данные о том, где он учится. Таким образом родители смогут заказывать эти карты, и с декабря мы начнем их массово выпускать. Мы планируем в течение двух, максимум трех месяцев всем ученикам, это более 300 тысяч, выдать такие карточки", - рассказал он.

По его словам, именно родители будут заказывать карточки, а получать их будут в школе. "Это будет безлимит, они смогут воспользоваться как наземным, так и подземным транспортом. Также родители смогут отследить, где ребенок сегодня ездил", - сообщил Назаров.

В будущем ученический е-билет будет инструментом для пользования электронным ученическим кабинетом с онлайн-дневником и заданиями. Также с его помощью школьники будут получать обеды в столовых.

К марту 2020 года планируют выпустить 100% электронных ученических билетов.

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