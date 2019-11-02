2 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Октябрь в Киеве побил четыре температурных рекорда • Чернобыльскую зону в этом году посетили более 100 тысяч туристов • Бабье лето возвращается • Ученический е-билет в Киеве запустят с декабря • В октябре армии переданы почти 700 единиц вооружения от "Укроборонпрома" • Польша предоставит 15 тысяч разрешений на перевозки для Украины • Рябошапка анонсировал результаты в деле Гандзюквсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: такси, общество, Винница, люди, песня, курьезы. 2 ноября 15такси, общество, Винница, люди, песня, курьезы. Караоке на колесах. Водій Андрій Турко возить своїх пасажирів містом Вінницею не за гроші, а за пісні. Чим краще виконання, тим більше балів, еквіваленти гривням, отримує співак. Якщо виконання зворушує до глибини душі, платню таксист зовсім не бере, а виступ викладає на свій ютуб-канал, де відео збирає сотні переглядів. (Відео Reuters) Фоторепортажи Популярные теги #Євромайдан, милиция, Карпаты, путешествия, ВМС, технологии, Россия, аннексия Крыма, ЗСУ, досуг, самолеты, Донбасс, Майдан, Дмитрий Дятлов, Одесса, живопись, культура, выборы, Сергей Смоленцев, животные, соревнования, НАТО, Верховная Рада, женщины, оккупация, фотопроект, транспорт, акции, солдат, бизнес, протесты, традиции, политика, фотоконкурсы, фотографы, общество, дети, знаменитости, стихийные бедствия, экология, архитектура, спорт, туризм, парады, автомобили, Саакашвили, люди, фотоподборки, Порошенко, Путин, дизайн, вера, учения, беспорядки, пейзажи, выставки, США, суд, фотография, природа, военная техника, праздники, политики, юмор, авиация, тест-драйв, музыка, Львів, история, мир, уикенд, Киев, фестивали, Шахтер, церковь, заводы, портрет, футбол, депутаты, ВСУ, искусство, митинги, Динамо, война, Александр Зубко, концерты, цирк, джаз, город, мода, кошки, катастрофы, зима, корабли, Львов, Нацгвардия, столкновения, АТО, марш, полиция Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис #Євромайдан, милиция, Карпаты, путешествия, ВМС, технологии, Россия, аннексия Крыма, ЗСУ, досуг, самолеты, Донбасс, Майдан, Дмитрий Дятлов, Одесса, живопись, культура, выборы, Сергей Смоленцев, животные, соревнования, НАТО, Верховная Рада, женщины, оккупация, фотопроект, транспорт, акции, солдат, бизнес, протесты, традиции, политика, фотоконкурсы, фотографы, общество, дети, знаменитости, стихийные бедствия, экология, архитектура, спорт, туризм, парады, автомобили, Саакашвили, люди, фотоподборки, Порошенко, Путин, дизайн, вера, учения, беспорядки, пейзажи, выставки, США, суд, фотография, природа, военная техника, праздники, политики, юмор, авиация, тест-драйв, музыка, Львів, история, мир, уикенд, Киев, фестивали, Шахтер, церковь, заводы, портрет, футбол, депутаты, ВСУ, искусство, митинги, Динамо, война, Александр Зубко, концерты, цирк, джаз, город, мода, кошки, катастрофы, зима, корабли, Львов, Нацгвардия, столкновения, АТО, марш, полицияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Караоке на колесах. Водій Андрій Турко возить своїх пасажирів містом Вінницею не за гроші, а за пісні. Чим краще виконання, тим більше балів, еквіваленти гривням, отримує співак. Якщо виконання зворушує до глибини душі, платню таксист зовсім не бере, а виступ викладає на свій ютуб-канал, де відео збирає сотні переглядів. (Відео Reuters) 02.11.2019



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