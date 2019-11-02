Із вас пісня! Таксист бере з клієнтів музичну оплату
02.11.2019 11:39
2 ноября
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02.11.2019
15
Метки: такси, общество, Винница, люди, песня, курьезы.
2 ноября
Караоке на колесах. Водій Андрій Турко возить своїх пасажирів містом Вінницею не за гроші, а за пісні. Чим краще виконання, тим більше балів, еквіваленти гривням, отримує співак. Якщо виконання зворушує до глибини душі, платню таксист зовсім не бере, а виступ викладає на свій ютуб-канал, де відео збирає сотні переглядів. (Відео Reuters)