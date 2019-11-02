 Донбасс: Россия перебрасывает на линию столкновения танки и "Гвоздики" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Донбасс: Россия перебрасывает на линию столкновения танки и "Гвоздики"
02.11.2019 12:55
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением.

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Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"Под видом подготовки к масштабным совместным учениям соперник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - сообщил он.

Оккупанты также пополняют на полевых складах передовых подразделений, соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в т.ч. мин и артиллерийских снарядов.

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