Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Максим Праута.

"Под видом подготовки к масштабным совместным учениям соперник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - сообщил он.

Оккупанты также пополняют на полевых складах передовых подразделений, соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в т.ч. мин и артиллерийских снарядов.

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