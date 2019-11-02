Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс.

«На основании оценки органа государственной безопасности и статьи 61, часть 2, Закона об иммиграции я решил включить Григория Лепсверидзе, гражданина Российской Федерации, в список нежелательных лиц Латвийской Республики, запретив въезд в Латвию на неопределенный срок», - сообщил Ринкевичс.

В июле министр юстиции Латвии Янис Борданс (Новая Консервативная партия) подверг критике министра внутренних дел Латвии Сандиса Гиргенса (Партия KPV LV) за то, что тот не включил Лепса в черный список, а наоборот, посетил его концерт в Юрмале.

Лепс находится в черных списках нескольких стран, к примеру в США и Литве.

Как сообщалось ранее, Минфин США заявил, что Григорий Лепсверидзе связан в преступным синдикатом "Братский круг". По мнению американских следователей, Лепс мог быть курьером в этой мафиозной структуре. "Братский круг" считался преступной сетью, созданной на постсоветском пространстве и действующей в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками.

Сам Григорий Лепс отрицает свою связь с мафией, однако, на многих видеозаписях и фотографиях видно, как певец встречается с лидерами преступной группировки и выступает на их юбилеях.

В Латвии иностранцев в "черный список" могут включить два министра: главы МИДа и МВД. При этом решение министра внутренних дел можно оспорить в суде, а решение министра иностранных дел — нет.

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