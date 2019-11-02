Какие продукты мы ни в коем случае не должны пропустить в ноябре?

Редька

Учесть и перечислить все полезные свойства редьки, пожалуй, невозможно – настолько она многогранна своим составом. Это минеральные вещества, углеводы, белки, органические кислоты, эфирные масла, витамины, сахара, гликозиды, клетчатка, минеральные соли, аминокислоты и так далее. Редька особенно важна в ноябре, так как обладает фитонцидными, противомикробными, бактерицидными и антисклеротическим свойствами. Редька повышает аппетит, выводит лишнюю жидкость из организма, стимулирует перистальтику кишечника.

Из корнеплодов и листьев редьки получаются вкусные супы, салаты и закуски.

Брюссельская капуста

Эта капуста малокалорийна – на 100 грамм ее приходится только 43 калории. Содержит такие полезные вещества, как фолиевую кислоту, калий, фосфор, магний, железо, витамина А, С и В, белок и клетчатку. Период обострения сердечных и сосудистых заболеваний, вызванных колебаниями атмосферного давления, брюссельская капуста придется как нельзя кстати. Так как способна выровнять артериальное давление, предотвратить острые состояния болезней сердца, укрепляет стенки сосудов, улучшает состав крови, а также налаживает работу эндокринной, нервной и иммунной систем.

У брюссельской капусты нежный вкус с ореховым послевкусием, она удачно сочетается с другими овощами, а также мясом и грибами. Капуста может служить и основой для супа, и начинкой для выпечки.

Пастернак

Пастернак содержит каротин, витамин С, углеводы, эфирные масла, витамины группы B, эфирные масла, минеральные соли, легкоусвояемые углеводы, калий. Пастернак улучшает пищеварение, кровообращение, успокаивает нервную систему. Пастернак – болеутоляющее средство, отхаркивающее и мочегонное.

Пастернак высушивают и потом добавляют при приготовлении супов, салатов и горячих блюд. А еще можно приготовить из пастернака вкусную галету.

Шпинат

Шпинат – низкокалорийный продукт, но в то же время очень питательный и полезный. Он содержит витамины С, B6, A, В2, B1, РР, Е, Р, К, D2, белок, йод, калий, легкоусвояемое железо, минеральные вещества, клетчатку. Благодаря такому составу шпинат имеет слабительное, противовоспалительное, тонизирующее и мочегонное действие. Самые главные его позитивные стороны – нормализация работы органов ЖКТ и нервной системы.

Шпинат добавляют в салат, готовят на его основе начинки для изделий из теста. Рекомендуем вам рецепт пирога со шпинатом, куриной грудки, итальянского Ротоло, а также закусочного пирога с лососем и шпинатом.

Клюква

Клюква – источник витамина С, а также групп К, В и РР, органических кислот, сахаров, солей минеральных веществ. Клюква помогает снижать уровень холестерина в крови, повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает память и стимулирует работу мозга, успокаивает нервную систему.

Клюкву едят свежей, сушеной или замороженной, используют для приготовления напитков, начинки для выпечки и добавки салатов. А соусы из клюквы отлично подходят к мясу, предлагаем убедиться вам в этом, приготовив свинину с клюквенным соусом.

Облепиха

Облепиха очень приятна на вкус и имеет богатый витаминный состав – B1, C, B2, K, E, P, а также флавоноиды, каротиноиды, бетаин, холин, кумарин, органические кислоты, дубильные и минеральные вещества. Их полезно употреблять тем, кто хочет укрепить сосуды, разогнать обмен веществ, вывести токсины из организма, защитить его от воздействия свободных радикалов. Облепиха положительно сказывается на заживлении ран и ожогов.

Из ягод облепихи готовят варенье, компоты, желе, конфеты, сок, мороженное, , всевозможные десерты, выжимают масло.

Шиповник

Ягоды шиповника содержат белки, углеводы, пищевые волокна, органические кислоты, минералы и витамины, дубильные вещества, рибофлавин, каротин, фитонциды, сахара и эфирные масла. десерты показан при частых вирусных заболеваниях, при рисках осложнений после них при воспалениях и ранах. Шиповник обладает мочегонным и желчегонным эффектом.

Из ягод шиповника готовят настои и отвары, добавляют в кондитерские изделия и соусы.

Кешью

Эти вкусные маленькие орешки имеют высокую калорийность, следовательно используй их в качестве добавки, а не основного перекуса. Кешью содержат белки, углеводы, витамины В2, А, В1, железо, фосфор, цинк, кальций. Орехи укрепляют иммунитет, снимают боль, снижают уровень холестерина, нормализуют работу сердца и сосудов.

Кешью едят жареными или сырыми, добавляют в выпечку, соусы, салаты и закуски, а также готовят из него масло и пасту.

Сливки

Сливки, несмотря на калорийность, имеют легкоусвояемый жир, массу полезных веществ, таких как витамины Е, А, С, В2, В1, РР В, D, калий, магний, фосфор, хлор, цинк, железо, Л-триптофан, лецитин. Особенно рекомендует употреблять сливки для тех, кто страдает бессонницей или имеет признаки депрессии.

На основе сливок готовят десерты, супы, соусы, их можно прибавлять в горячие напитки и салаты.

Пшеничная крупа

Пшеничная крупа содержит крахмал, углеводы, незаменимые аминокислоты, белок, клетчатку, растительные жиры, микроэлементы и витамины. Пшеница нужна не только для поддержания сил организма, но для укрепления иммунитета, и нормализации жирового обмена, и улучшения работы органов ЖКТ. Пшеничная крупа способна замедлить процессы старения, снизить уровень холестерина, улучшить состояние волос, ногтей и кожи.

Добавьте крупу в суп, котлеты, запеканки или просто отвари в качестве гарнира.

Говядина

овядина является диетическим продуктом, она богата калием, натрием, кальцием, магнием, фосфором, медью, железом, серой, цинком, кобальтом, витаминами и белками. Говядина показана при дефиците в организме железа, при восстановлении после травм и операций, связанных с большой потерей крови, при хронической усталости организма.

Говядину используют для котлет, начинок, приготовления всех горячих блюд и закусок. Раздумываете, что приготовить из этого продукты? Рекомендуем говядину Веллингтон, по-бургундски, тар-тар, а также умопомрачительную говядину с апельсинами.

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