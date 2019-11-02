Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

«Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он может донести их нашей разведке, мы будем очень благодарны. Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет», - заверил министр.

В то же время он отметил, что ВСУ готовы к любым сценариям.

Как сообщал Укринформ, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 октября в эфире радио НВ заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

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