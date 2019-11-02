 Вероятное нападение РФ на Юг: Загороднюк предлагает Климкину "поделиться" данными с разведкой - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Вероятное нападение РФ на Юг: Загороднюк предлагает Климкину "поделиться" данными с разведкой
02.11.2019 14:47
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг информацию экс-министра иностранных дел Павла Климкина о высокой вероятности нападения РФ на южные области Украины.

1572611362-375_02.11.19

Об этом он заявил во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа.

«Нам очень интересно, откуда у господина Климкина такие данные. Если он может донести их нашей разведке, мы будем очень благодарны. Мы постоянно мониторим ситуацию с той стороны: как в России, так и на временно оккупированных территориях. Сейчас у нас такой информации нет», - заверил министр.

В то же время он отметил, что ВСУ готовы к любым сценариям.

Как сообщал Укринформ, экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин 31 октября в эфире радио НВ заявил, что "абсолютно уверен" в военном ударе России по югу Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->