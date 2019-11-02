Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в Украине. В стране ожидаются ливни и заморозки. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

На западе страны ожидаются осадки в виде кратковременного дождя. Воздух прогреется от +5 до +10 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -4 градусов. На востоке страны облачно с прояснениями. Однако на улице +3…+6 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -10 градусов.

Южным регионам повезло немного больше. Днем температура воздуха от +7 до +11, ночью - опустится до -4 градусов.

В северной части страны без осадков. Будет облачно с прояснениями. На термометре +6…+8 градусов. Ночью ждите заморозков до -3 градусов. В Центральной Украине также холодно, но без осадков. Столбик термометра поднимется до максимальной отметки +8 градусов по Цельсию. Ночью вероятны заморозки до -5 градусов.

В Киеве +6…+8 градусов по Цельсию. Ночью заморозки до -3. На протяжении дня будет довольно солнечно.





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