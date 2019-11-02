|Чем полезна пшеничная каша
|02.11.2019 16:01
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Сегодня поговорим о каше пшеничной.
- Пшеничная каша очень хороша для людей, занимающихся спортом по той причине, что содержит биотин, а именно он способствует восстановлению мышц после интенсивных тренировок;
- Эта кашка очень питательна и калорийна, следовательно обязательно должна появиться в рационе людей, которые были истощены продолжительной болезнью;
- Пшеничная каша положительно влияет на свертываемость крови, таким образом ускоряет заживление ран;
- Она способствует мозговой деятельности, улучшает память и повышает концентрацию;
- А еще одно из главных достоинств этой каши - она отлично регулирует обмен веществ. Снижает уровень холестерина, выводит токсины.