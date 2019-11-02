Это следует из текста закона, опубликованного на официальном портале правовой информации РФ.

Документ обязывает интернет-провайдеров устанавливать предоставленное контрольным органом, Роскомнадзором, оборудование, которое при возникновении угроз для безопасной работы сети позволит ведомству осуществлять централизованное управление ею. Это должно позволить, в частности, отключать российский сегмент интернета от всемирной сети. В остальное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Перечень угроз государство пока не утвердило.

Согласно официальным данным, расходы на реализацию закона должны составлять более 30 млрд рублей (около 470 млн долларов). По мнению некоторых провайдеров, анализировать весь трафик не сможет сейчас никто, и окончательная стоимость проекта будет еще выше.

Критики закона опасаются, что автономная сеть создаст возможности для тотальной цензуры в интернете. Международная организация «Репортеры без границ», в частности, выступила с заявлением, что осуждает закон о «суверенном Рунете».

Закон о «суверенном Рунете» был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 мая. Авторы документа заявляли, что он был подготовлен «с учетом агрессивного характера одобренной в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США».

Весной в нескольких городах России проходили акции за свободу интернета.

В сентябре СМИ сообщали, что системы внезапного блокирования Сети будут тестироваться на территории Уральского федерального округа РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира