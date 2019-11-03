|Киев в воскресенье накроет непогода
|03.11.2019 09:20
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Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"3 ноября порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый)". - говорится в сообщении.
Отмечается также, что будет пасмурно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/ с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5°, днем 10-12 ° тепла.
По области стоит ожидается такая же погода. Ночью будет еще холоднее - 0-5 ° тепла, днем 8-13 °.
4-5 ноября облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, только днем 4 ноября без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, 4 ноября кое-где порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11 °, днем 12-17 °.
6 ноября без осадков, 7 ноября дождь. Температура ночью 4-9 ° тепла; днем 6 ноября 13-18 °, 7 ноября 7-12 °.