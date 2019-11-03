Об этом написал в блоге в ZN.UA знаток Богдан Данилишин.

"Высокая учетная ставка НБУ также приводит к увеличению ставок ОВГЗ. Следствием этого является эффект вытеснения - вместо кредитования реального сектора экономики банки вкладывают средства в государственные облигации: по состоянию на 11 октября 2019 года, в обращении находятся ОВГЗ на сумму 806,9 млрд грн. Из них на балансе банков есть ОВГЗ на сумму 344,8 илрд,грн, или 42,7% ОВГЗ, находящихся в обращении. Направление по крайней мере части этих средств на кредитование предприятий дало бы возможность существенно увеличить ВВП и создать дополнительные рабочие места ", - написал Данилишин.

Он указал, что на балансе НБУ находится гособлигаций на 337,1 млрд грн, что составляет 41,8% от ОВГЗ, находящихся в обращении. Общая сумма вложений НБУ и банков в ОВГЗ составляет 681,9 млрд грн. Вместе у банков и НБУ сконцентрировано 84,5% всех ОВГЗ по их сумме.

По мнению Данилишина, учетная ставка не способствует решению текущих макроэкономических проблем.

"Так же несвоевременной является реакция Правления Нацбанка на инфляционную динамику 2018 года. Несмотря на длительное снижение темпов инфляции (в апреле-сентябре 2018-го), Правление Нацбанка держало учетную ставку на высоком уровне (18%) и перешло к ее снижению лишь в апреле 2019 г. Соответственно, ставки по кредитам остаются высокими, что значительно сдерживает экономический рост ", - отметил знаток.

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