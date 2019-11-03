Президент США Дональд Трамп ненавидел Украину с первых дней пребывания на посту, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников Белого дома. Они сообщили, что никогда не могли объяснить "неукротимую ненависть" Трампа к этой стране.

По мнению чиновников администрации президента, негативное отношение может быть связано с информацией о поддержке Киевом демократов во главе с Хилари Клинтон во время избирательной кампании 2016 года в США.

"Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему. Он просто ненавидел Украину", – сказал собеседник газеты. Напомним, ранее президент США заявил о скорой встрече с украинским коллегой. Предыдущие переговоры Трампа и Зеленского состоялись 25 сентября в Нью-Йорке, в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Трампа.





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