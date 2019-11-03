На демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании в субботу, 2 ноября, в Глазго вышли тысячи людей. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что организаторы “Марша за независимость“ заявили, что в акции приняли участие около 20 000 человек. В частности, впервые за последние пять лет на митинг вышла руководитель правительства Шотландии Старджен.

Она предостерегла протестующих, что возможна победа Консервативной партии и британского премьера Бориса Джонсона во время предстоящих парламентских выборов будет означать, что “Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран“. “Гораздо лучшая альтернатива в том, чтобы взять будущее в свои руки и стать независимым государством“, - заявила глава шотландского правительства.

Также на сайте ее Национальной партии Шотландии (SNP) Стерджа написала перед началом митинга следующее: “Независимая Шотландия ближе, чем когда-либо. Это действительно в пределах досягаемости“. Добавим, что в 2014 году уже проходил референдум о независимости Шотландии и 55 % голосовавших высказались против провозглашения независимости региона.

Однако, что касается выхода Британии из Евросоза, то 62 процента шотландцев проголосовали за дальнейшее членство Великобритании в ЕС. Это дает основание шотландским националистам утверждать, что необходим еще один референдум о независимости Шотландии, которая хочет оставаться в ЕС.





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