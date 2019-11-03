Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, опубликованные в воскресенье, 3 ноября.

По данным опроса, подавляющее большинство украинцев (86%) в настоящее время не занимаются поиском работы, тогда как ищут работу 14% жителей страны.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 года между 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная ошибка выборки - 2,2%.

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