Запад Франции в ночь с субботы на воскресенье накрыло штормом Амели, из-за сильного ветра десятки тысяч домохозяйств обесточены, сообщает BFMTV.

Оранжевый код метеоопасности объявлен в 14 департаментах на западе Франции вдоль побережья Атлантического океана и по соседству с ними. На юго-востоке страны в двух департаментах ожидаются сильные дожди.

На юго-западе страны140 тысяч домохозяйств были лишены электричества.

С наибольшей силой в воскресенье ветер дует в заливе Аркашон, порывы достигают 163 км/час. Падение веток, кустарников или деревьев сделало некоторые дороги непроходимыми. Местные органы власти рекомендуют гражданам не брать машину и сократить свой проезд до максимума.

Несколько транспортных артерий, в основном второстепенных, были затоплены или перекрыты упавшими деревьями. В Новой Аквитании несколько поездов были отменены или отложены.





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