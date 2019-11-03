Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.

В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.

Действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.

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