|Власти Дрездена объявили "нацистскую чрезвычайную ситуацию"
|03.11.2019 19:55
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Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.
В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.
Действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.