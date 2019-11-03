|Украине обещают сегодня до +18°, местами - с дождями
|03.11.2019 20:33
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Об этом сообщила в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
"3-го ноября в Украине ожидаются порывы южного ветра до 15-22 м/с, в течение дня температура воздуха +9+14 градусов, на Юге и Западе +12+18 градусов, на Востоке +6+10 градусов", - написала Диденко.
По ее прогнозу, дожди пройдут в западных, северных и кое-где в центральных областях, на Юге и Востоке - преимущественно без осадков.
В Киеве воскресенье будет ветреным, облачным, с периодическим дождем. Температура воздуха повысится до +10+12°.