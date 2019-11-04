Розведення у Золотому. Нові позиції ЗСУ і «напівсіра» Катеринівка
04.11.2019 11:59
Розведення у Золотому. Нові позиції ЗСУ і «напівсіра» Катеринівка
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04.11.2019
Донбас, Україна
Радіо Свобода
7
Метки: полиция, Донбасс, Нацгвардия, передовая, ЗСУ, разведение сил, Золотое, Катериновка.
Розведення у Золотому. Нові позиції ЗСУ і «напівсіра» Катеринівка
Поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил і засобів у зоні № 2 (№ 1 – Станиця Луганська, № 3 – Богданівка – Петрівське). Відтак тут розпочинається розмінування демілітаризованої ділянки і демонтаж військових конструкцій. Зона розведення – близько 2 кілометрів по фронту. Селище Золоте-4 наразі залишається під контролем українських сил. Підрозділи ЗСУ відійшли з Катеринівки і зайняли панівні висоти над селом.
1 листопада було завершено формальне розведення сил і засобів на ділянці № 2 поблизу Золотого. На один кілометр назад відведено українську армію. На один кілометр назад відведено контрольовані Росією збройні формування. Лінія на фото – граница між демілітаризованою зоною і українською стороною