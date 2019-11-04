|Укрспирт и Артемсоль: в управление Минэкономики передали почти 500 агропредприятий
|04.11.2019 12:18
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Об этом сообщил министр Минэкономики Тимофей Милованов в Facebook.
"Укрспирт, еще один Укрспирт (так их два), Аграрный фонд, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты приема в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал Милованов .
Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский на представлении нового председателя Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".