 Укрспирт и Артемсоль: в управление Минэкономики передали почти 500 агропредприятий - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Укрспирт и Артемсоль: в управление Минэкономики передали почти 500 агропредприятий
04.11.2019 12:18
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило в свое подчинение несколько стратегических предприятий.

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Об этом сообщил министр Минэкономики Тимофей Милованов в Facebook.

"Укрспирт, еще один Укрспирт (так их два), Аграрный фонд, Государственная продовольственная зерновая корпорация Украины, Артемсоль, и Коневодство Украины. Наконец под контролем нашего министерства. Сегодня подписал акты приема в Министерство экономики этих и других 493 агропредприятий", - написал Милованов .

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский на представлении нового председателя Тернопольской области заявил, что более половины производства государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" находится в "тени".

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