Жить в достатке и в окружении комфорта очень приятно. Однако далеко не всем людям удается получить желаемое. Астрологи утверждают, что помимо прочих причин, значение имеет и знак Зодиака, под которым родился человек.

1. Стрелец

Этому знаку Зодиака очень трудно заработать и тем более отложить внушительную сумму. Просто Стрельцы не умеют правильно распоряжаться деньгами. И даже если у них будет роскошный особняк, и они будут в списке сотни самых богатых людей планеты, изнутри их будет грызть червячок зависти, что есть люди богаче. Именно из-за этого Стрельцы чаще только и страдают.

2. Рыбы

Что касается этого знака Зодиака, то он просто не понимает, зачем откладывать и ждать того самого момента, если можно получить маленькую порцию удовольствия сейчас. Не хотят Рыбы ни копить, ни ставить цель, на которую, собственно и копились деньги. И проблема эта появляется еще с ранних лет. К сожалению, чем старше Рыба становится, тем больше она усугубляется.

3. Водолей

Это не тот человек, который будет бегать на несколько работ сразу, дабы получить максимум денег. Если есть некий доход, который позволяет более или менее жить, то Водолея это устроит. А все остальное - как карта ляжет. Это любимчики судьбы и следовательно им частенько везет, что помогает Водолею сделать выводы о том, что не обязательно много иметь денег. Главное, чтобы их хватило на самое необходимое, а там уже будь что будет.

4. Близнецы

С ними сложилась парадоксальная ситуация. Все дело в том, что именно Близнецы имеют ту самую “чуйку“ и знают, как заработать большие деньги. И зарабатывают. Вот только понятия не имеют, что с ними делать. Таким образом, очень внушительная сумма может просто уйти на ветер за вечер, если не быстрее. “Ну а что? Получил - потратил. Так ведь жить интересней“, - думают Близнецы.







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