В северной части Индии, в частности в Дели, уровень загрязнения воздуха достиг "невыносимого уровня", сообщает ВВС.

В Дели закрыли школы, отменили более 30 рейсов и приостановили строительные работы из-за смога.

Показания содержания вредных частиц PM 2,5 более чем в семь раз превышают показатели индустриального Пекина. И в несколько раз превышают уровень, признанный безопасным ВОЗ.

Как сообщает представитель индийского минздрава Варун Джхавери в Twitter, в Дели настолько грязный воздух, что индекс качества воздуха уже просто невозможно измерить.

«Так как у регистраторов трехзначное табло и они застыли на показателе в 999», — отмечает Джхавери.

Главная причина резкого ухудшения воздуха в Индии — это поджигание полей в конце сезона, а также национальный праздник Дивали — во время которого проходит фестиваль огней, также виной строительная пыль, выхлопы автотранспорта, выбросы промышленности.

Напомним, что власти Дели ситуация с загрязнением воздуха назвали "газовой камерой".





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