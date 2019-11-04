Воздушное командование Восток обнародовало видео боевых стрельб Харьковского зенитного ракетного полка, которые провели на полигоне Ягорлык в Херсонской области в рамках тактических учений.

Военные выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначали средства воздушного нападения противника.

Как сообщили в командовании, вместе с харьковским полком боевые пуски ракет сделали и зенитчики из Никополя, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил.

Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК Восток в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали нынешний автоматизированный мобильный командный пункт Ореанда.

На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства.







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