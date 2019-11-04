Зелений Дніпро: як плавець бореться проти забруднення річок
04.11.2019 13:51
4 ноября
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04.11.2019
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Метки: экология, Днепр, рекорды, загрязнение окружающей среды.
4 ноября
Спортсмен Михайло Романишин проплив Дніпром від Білорусі до Херсона, але не заради спортивних досягнень, а заради порятунку Дніпра та інших річок. У цьому йому допомагають інші активісти, зокрема з проекту "Водна ініціатива +" за підтримки Євросоюзу.