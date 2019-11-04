Об этом сообщает Sky News.

«Премьер-министр Великобритании глубоко сожалеет из-за того, что не смог осуществить Brexit до установленного дедлайна», - говорится в сообщении.

Джонсон часто говорил, что Brexit состоится в конце октября, утверждая, что скорее «умрет в канаве», чем продлит срок, предусмотренный для выхода статьей 50 Договора о ЕС.

Однако после того, как парламент проголосовал за тщательное изучение его законопроекта о выходе из ЕС, он был вынужден просить об отсрочке до 31 января.

Отвечая на вопрос о необходимости извиниться перед консерваторами, Джонсон заявил: «Конечно, конечно. Это вопрос ... это вопрос глубокого сожаления. Но то, что нам нужно сделать сейчас, - это идти вперед и делать это, и разница между этим правительством и любым другим заключается в том, что только это правительство предлагает сделку, которая уже готова, и имеет способ ее реализации немедленно в середине декабря, если нам повезет получить большинство».

Джонсон сказал, что остановка является болезненной не для его собственного эго, а потому, что предприятия и семьи не могли планировать, поскольку не знали, когда Brexit будет реализован.

Как сообщалось, глава британской партии Brexit Найджел Фарадж дал премьеру страны Борису Джонсону и его Консервативной партии 2 недели на формирование предвыборного союза и отказ от соглашения с ЕС, предупредив о последствиях в случае отказа. 31 октября, в день, когда Великобритания должна выйти из ЕС, в стране началась предвыборная кампания перед внеочередными парламентскими выборами, которые пройдут 12 декабря. Сам же Brexit было по согласованию с Брюсселем отложено до 31 января.

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