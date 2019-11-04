Почему еще стоит есть эти цитрусовые?

Помогают при простуде

В мандаринах присутствуют фитонциды – природные антисептики. Они помогают организму избавиться от симптомов простуды и вирусных заболеваний. Не зря сезон мандаринов у нас – зима!

Укрепляют зрение

Содержащиеся в мандаринах витамин А, зеаксантин и лютеин влияют на структуру зрительного нерва, улучшают кровоснабжение в глазницах, повышают остроту зрения. Чтобы лучше видеть, довольно пары мандаринок в день.

Улучшают пищеварение

Мандарины нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, уменьшают воспаления в желчном пузыре и печени, помогают переваривать жиры. Мандарины также нормализуют микрофлору кишечника, что полезно при дисбактериозе.

Восстанавливают память

Мандарины очень полезны для школьников. Чтобы большие объемы информации лучше усваивались, лучше добавить в район витамины группы В из ароматных мандаринок – это улучшит память, нормализует сон и успокоит нервную систему.

Улучшают состояние кожи

Мандарины существенно сужают поры, избавляют от мелких высыпаний, выравнивают структуру и цвет лица. При чем, мандарины в таком случае следует употреблять как внутрь, так и делать из их мякоти косметические маски.

Помогают похудеть

Мандарин – сахаросодержащий фрукт, однако, калорийность их очень низкая – только 40 калорий на 100 грамм. Также мандарины – источник клетчатки, которая ускоряет метаболизм и помогает похудеть.

Улучшают работу сердца

Мандарины положительно влияют на сердечно-сосудистую систему – их состав помогает усиливать сердечную мышцу. Если употреблять мандарины регулярно, рис инсультов и инфарктов существенно снижается.

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