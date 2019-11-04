Министерство иностранных дел направило России ноту с требованием отдать корабли Военно-морских сил ВСУ, захваченные в Чёрном море в районе Керченского пролива в конце 2018 г. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет “Интерфакс-Украина“.

“МИД направило ноту России с требованием указать координаты и время, когда мы можем забрать наши корабли“, - сказал Пристайко.

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

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