Військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів» RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли • В Литве начались военные учения с участием 11 стран НАТО • Какую пользу организму принесут мандарины • Джонсон извинился за то, что не осуществил Brexit 31 октября • Европейские лоукостеры могут открыть дочерние предприятия в Украине • ВСУ показали учения с запуском ракет С-300 • 4 главных финансовых неудачника по знаку Зодиакавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: история, реконструкция, Львів, Листопадовий чин. Військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів» 350история, реконструкция, Львів, Листопадовий чин. В межах відзначення 101-ї річниці Листопадового Чину і утворення Західноукраїнської Народної Республіки члени громадської організації «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» та їх друзі-реконструктори з інших міст України провели у львівському парку «На Валах» військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів».

Реконструктори в одностроях Української Галицької армії відтворили події 101-річної давнини, коли українські вояки в ніч на 1 листопада 1918 р. захопили всі адміністративні будівлі та військові склади. У театралізованому дійстві буде залучена автентична техніка, зокрема вантажівка та бронеавтомобіль, які використовували на території Галичини вояки УГА під час українсько-польської війни.

По завершенні дійства реконструктори салютували: відбулося вшанування пам'яті загиблих українських вояків при обороні Львова, які поховані на цвинтарі Старого Знесіння. Фоторепортажи Популярные теги Донбасс, Верховная Рада, экология, дети, знаменитости, праздники, транспорт, фотографы, Порошенко, фотография, Карпаты, фотоподборки, фестивали, кошки, полиция, Майдан, история, война, архитектура, мода, военная техника, люди, Шахтер, фотоконкурсы, Нацгвардия, концерты, митинги, передовая, культура, Киев, музыка, вера, беспорядки, катастрофы, Александр Зубко, джаз, Саакашвили, зима, выборы, ВМС, спорт, город, природа, #Євромайдан, США, стихийные бедствия, НАТО, бизнес, Львов, традиции, путешествия, портрет, корабли, Львів, юмор, акции, Одесса, технологии, искусство, политики, парады, пейзажи, АТО, ВСУ, уикенд, оккупация, соревнования, авиация, выставки, Дмитрий Дятлов, туризм, самолеты, учения, досуг, футбол, ЗСУ, тест-драйв, аннексия Крыма, марш, автомобили, фотопроект, депутаты, цирк, Путин, политика, Динамо, живопись, дизайн, милиция, мир, суд, Сергей Смоленцев, Россия, церковь, солдат, столкновения, женщины, общество, животные, протесты Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Донбасс, Верховная Рада, экология, дети, знаменитости, праздники, транспорт, фотографы, Порошенко, фотография, Карпаты, фотоподборки, фестивали, кошки, полиция, Майдан, история, война, архитектура, мода, военная техника, люди, Шахтер, фотоконкурсы, Нацгвардия, концерты, митинги, передовая, культура, Киев, музыка, вера, беспорядки, катастрофы, Александр Зубко, джаз, Саакашвили, зима, выборы, ВМС, спорт, город, природа, #Євромайдан, США, стихийные бедствия, НАТО, бизнес, Львов, традиции, путешествия, портрет, корабли, Львів, юмор, акции, Одесса, технологии, искусство, политики, парады, пейзажи, АТО, ВСУ, уикенд, оккупация, соревнования, авиация, выставки, Дмитрий Дятлов, туризм, самолеты, учения, досуг, футбол, ЗСУ, тест-драйв, аннексия Крыма, марш, автомобили, фотопроект, депутаты, цирк, Путин, политика, Динамо, живопись, дизайн, милиция, мир, суд, Сергей Смоленцев, Россия, церковь, солдат, столкновения, женщины, общество, животные, протестыВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Facebook/ Евгений Кравс Львів, Україна 04.11.2019



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