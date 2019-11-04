Військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів»
04.11.2019 16:20
Військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів»
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04.11.2019
Львів, Україна
Facebook/ Евгений Кравс
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Метки: история, реконструкция, Львів, Листопадовий чин.
Військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів»
В межах відзначення 101-ї річниці Листопадового Чину і утворення Західноукраїнської Народної Республіки члени громадської організації «Товариство пошуку жертв війни «Пам'ять» та їх друзі-реконструктори з інших міст України провели у львівському парку «На Валах» військово-історичне дійство «Бої за столицю — Львів». Реконструктори в одностроях Української Галицької армії відтворили події 101-річної давнини, коли українські вояки в ніч на 1 листопада 1918 р. захопили всі адміністративні будівлі та військові склади. У театралізованому дійстві буде залучена автентична техніка, зокрема вантажівка та бронеавтомобіль, які використовували на території Галичини вояки УГА під час українсько-польської війни. По завершенні дійства реконструктори салютували: відбулося вшанування пам'яті загиблих українських вояків при обороні Львова, які поховані на цвинтарі Старого Знесіння.