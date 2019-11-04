4 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: МИД направил РФ ноту с требованием вернуть захваченные корабли • В Литве начались военные учения с участием 11 стран НАТО • Какую пользу организму принесут мандарины • Джонсон извинился за то, что не осуществил Brexit 31 октября • Европейские лоукостеры могут открыть дочерние предприятия в Украине • ВСУ показали учения с запуском ракет С-300 • 4 главных финансовых неудачника по знаку Зодиакавсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: коррупция, боеприпасы, Укроборонпром, артиллерия, скандалы, ЗСУ. 4 ноября 163коррупция, боеприпасы, Укроборонпром, артиллерия, скандалы, ЗСУ. Українська оборонка в центрі скандалу. Обладнання для виробництва снарядів калібру 152 мм, яке придбали за кордоном, до України не доїхало. Скільки втратив український бюджет? Кого звинувачують? Чи є дефіцит цих снарядів в українській армії? Фоторепортажи Популярные теги США, милиция, автомобили, история, фотоподборки, фотография, церковь, Верховная Рада, Карпаты, протесты, Путин, учения, корабли, война, технологии, джаз, общество, природа, парады, аннексия Крыма, ВСУ, концерты, депутаты, культура, спорт, оккупация, Дмитрий Дятлов, футбол, бизнес, Одесса, город, знаменитости, стихийные бедствия, марш, суд, Донбасс, Львів, политики, живопись, кошки, дизайн, полиция, ЗСУ, фотопроект, пейзажи, Саакашвили, выборы, путешествия, беспорядки, Россия, зима, женщины, животные, фотоконкурсы, цирк, Сергей Смоленцев, юмор, столкновения, мода, Майдан, фестивали, искусство, уикенд, #Євромайдан, акции, туризм, тест-драйв, дети, выставки, АТО, ВМС, военная техника, Нацгвардия, Киев, транспорт, мир, досуг, традиции, портрет, Шахтер, праздники, солдат, экология, политика, Александр Зубко, Динамо, музыка, самолеты, фотографы, митинги, вера, передовая, архитектура, соревнования, Львов, Порошенко, люди, НАТО, катастрофы, авиация Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис США, милиция, автомобили, история, фотоподборки, фотография, церковь, Верховная Рада, Карпаты, протесты, Путин, учения, корабли, война, технологии, джаз, общество, природа, парады, аннексия Крыма, ВСУ, концерты, депутаты, культура, спорт, оккупация, Дмитрий Дятлов, футбол, бизнес, Одесса, город, знаменитости, стихийные бедствия, марш, суд, Донбасс, Львів, политики, живопись, кошки, дизайн, полиция, ЗСУ, фотопроект, пейзажи, Саакашвили, выборы, путешествия, беспорядки, Россия, зима, женщины, животные, фотоконкурсы, цирк, Сергей Смоленцев, юмор, столкновения, мода, Майдан, фестивали, искусство, уикенд, #Євромайдан, акции, туризм, тест-драйв, дети, выставки, АТО, ВМС, военная техника, Нацгвардия, Киев, транспорт, мир, досуг, традиции, портрет, Шахтер, праздники, солдат, экология, политика, Александр Зубко, Динамо, музыка, самолеты, фотографы, митинги, вера, передовая, архитектура, соревнования, Львов, Порошенко, люди, НАТО, катастрофы, авиацияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Українська оборонка в центрі скандалу. Обладнання для виробництва снарядів калібру 152 мм, яке придбали за кордоном, до України не доїхало. Скільки втратив український бюджет? Кого звинувачують? Чи є дефіцит цих снарядів в українській армії? 04.11.2019



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