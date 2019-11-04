Замість снарядів для української армії – злочинна схема?
04.11.2019 16:39
4 ноября
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Українська оборонка в центрі скандалу. Обладнання для виробництва снарядів калібру 152 мм, яке придбали за кордоном, до України не доїхало. Скільки втратив український бюджет? Кого звинувачують? Чи є дефіцит цих снарядів в українській армії?