|Хит зимы: мандариновый пирог
|04.11.2019 19:06
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Мы же предлагаем расширить мандариновое меню и испечь замечательный пирог.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
1. Мандарины опустить в кипящую воду и варить на слабом огне около 2 часов, остудить, выбрать все косточки и измельчить блендером в пюре вместе с кожурой;
2. Яйца взбить с сахаром в пышную массу;
3. Миндальную муку соединить с разрыхлителем;
4. Смешать яйца с мукой, добавить пюре из мандаринов;
5. Духовку разогреть до 180С, небольшую форму смазать маслом или выстелить бумагой для выпечки;
6. Заполнить форму тестом и выпекать минут 40-50;
7. Готовый пирог оставить в холодильнике на ночь. После - украсить мандаринами, нарезать и угощаться.