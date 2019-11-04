Мандарины вкусные, ароматные, сочные и приносят большую пользу организму. Все мы любим и с большим удовольствием едим их. Обычно, употребление мандаринов ограничивается поеданием их в свежем виде, а также из них получается отличный витаминный фреш. Мы же предлагаем расширить мандариновое меню и испечь замечательный пирог. Ингредиенты: Способ приготовления: 1. Мандарины опустить в кипящую воду и варить на слабом огне около 2 часов, остудить, выбрать все косточки и измельчить блендером в пюре вместе с кожурой; 2. Яйца взбить с сахаром в пышную массу; 3. Миндальную муку соединить с разрыхлителем; 4. Смешать яйца с мукой, добавить пюре из мандаринов; 5. Духовку разогреть до 180С, небольшую форму смазать маслом или выстелить бумагой для выпечки; 6. Заполнить форму тестом и выпекать минут 40-50; 7. Готовый пирог оставить в холодильнике на ночь. После - украсить мандаринами, нарезать и угощаться. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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