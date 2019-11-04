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Температура воздуха в Киеве побила 60-летний рекорд
04.11.2019 19:25
Погода 4 ноября в Киеве, а именно во второй половине дня, побила температурный рекорд.

pogoda_osen_new Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского. По данным наблюдений, после полудня понедельника в столице столбик термометра максимально поднимался выше +14,9. "Таким образом, превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который удерживается с 1996 года", - говорится в сообщении.

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