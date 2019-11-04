Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал отказ жены Ирины от депутатского мандата. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает bigmir.net.

“Да, моя жена Ирина написала заявление о сложении депутатских полномочий. Она перенесла серьезную проблему с сердцем. Такой диагноз не позволяет работать на избирателей с полной отдачей, как она это делала и в оппозиции, и при власти“ – написал он.

“Нет, это никак не связано с “версиями“ переполненных желчью псевдоэкспертов. Хотя бы потому, что я уже 10 дней как закончил курс английского и вернулся в Киев“ – отметил он.

“Мы не изменим ни убеждений, ни места жительства“ – подчеркнул Луценко.

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