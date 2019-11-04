Об этом сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в Facebook в понедельник, 4 ноября.

"Всего таких обращений с требованием отдать корабли было по крайней мере семь. Ответов ни на одно из них, включая и на последнее от 4 октября 2019, мы не получили", – рассказала Зеркаль.

Она напомнила, что еще 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага.

Тот факт, что Россия до сих пор не отдала Украине незаконно захваченные корабли, является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права, – заявила Зеркаль.

По ее словам, Россия пытается показать, что она выполнила решение Морского трибунала, когда освободила 24 моряков, о чем сразу же сообщила в трибунал. Однако, подчеркивает замглавы МИД, решение не выполнено, и Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права.

Пока корабли не будут непременно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно продолжаться. Международное общество должно осознавать, что продолжается сознательное нарушения международного права, а именно невыполнение приказа, – резюмировала Зеркаль.

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