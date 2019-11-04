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Президент України Володимир Зеленський назвав три кроки на шляху до миру на Донбасі. Перший - завершення гарячої фази війни. Другий - примирення людей. Третій - реінтеграція. Цитати з промови Зеленського Донбас Реалії показали жителям Донецька. Реакція донеччан на заяви президента, чи вважають вони себе сепаратистами і яким бачать майбутнє Донецька?