Об этом сообщает в понедельник Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 4 ноября в Киеве столбик максимального термометра поднялся выше +14,9 °С. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году", - говорится в сообщении.

В обсерватории добавили, что несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который держался с 1996 года.

Как сообщал Укринформ, по данным Украинского гидрометцентра, во вторник, 5 ноября, в большинстве областей Украины пройдет дождь, ночью в южных и восточных областях кое-где порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 7-12°, в восточных областях 4-9° тепла, днем 13-18°.

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