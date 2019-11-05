Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Сыро, тепло и ветрено - основные действующие лица завтрашнего синоптического дня в Украине. 5 ноября через нашу территорию будет проходить атмосферный фронт - посол сразу трех циклонов Zend, Benedikt и Arne. Поэтому постоянно будут проходить периодические дожди: сначала ночью и утром в западных и северных областях, далее вплоть до нашего востока. Завтра днем ​​дожди наиболее вероятны вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка.Также днем ​​дожди пройдут на Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных в опадов", - отметила она.

По данным синоптика, ветер завтра будет юго-западного направления, теплый, порывистый, до сильного.

Температура воздуха +14 + 20 градусов, на западе и востоке + 11 + 16 градусов.

В Киеве, по данным синоптика, дождь более вероятен ночью, завтра днем ​​- без существенных осадков. Ветер в столице также будет порывистым, с юго-запада. Температура воздуха ночью +11 + 13, днем ​​около +15 градусов.

"Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока греемся", - подытожила Диденко.

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