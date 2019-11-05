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Пешеходный мост возле НАУ закрывают на ремонт
05.11.2019 10:59
С 5 ноября пешеходный мост на пересечении проспекта Комарова и улицы Василенко закрывают на ремонт.

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Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

"Мы начинаем капитальный ремонт аварийного пешеходного моста через ул. Комарова близ ул. Василенко. Будут полностью заменены прогоны, опоры, лестницы, построены лифты", - говорится в сообщении.

При благоприятных погодных условиях завершить первую часть работ и открыть проход для пешеходов запланировано до конца этого года. Весь комплекс работ будет завершен до июня 2020 года.

Обойти перекрытый путепровод можно через станции скоростного трамвая «Героев Севастополя» и «НАУ».

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