Дикие и смешные: финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2019
05.11.2019 11:54
Дикие и смешные: финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2019
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Дикие и смешные: финалисты премии Comedy Wildlife Photography Awards 2019
Comedy Wildlife Photography Awards - самый милый фотоконкурс в мире: ежегодно профессионалы и любители фотографии представляют на суд зрителей смешные снимки диких животных. Фотопремия Comedy Wildlife Awards показала 40 самых смешных снимков дикой природы конкурса 2019 года. Общий победитель и победители в категориях будут объявлены 13 ноября. Премия Comedy Wildlife Awards основана фотографами из Танзании Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Сулламом, цель премии - привлечь внимание к усилиям по сохранению дикой природы, одновременно привнося в мир фотографии дикой природы немного юмора.