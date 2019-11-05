В Нидерландах планируют запретить разведение собак с очень короткой мордочкой, между них и собаки породы Мопс. Причина - болезни системы дыхания у животных. Об этом сообщает Vet Times. "Правительство Нидерландов объявило, что должны активно действовать законы, направленные на запрещение разведения собак со слишком короткими мордочками", - говорится в сообщении. И хотя начиная с 2014 года уже было запрещено разводить около 20-ти брахиоцефальных пород (с укороченной мордочкой) этот запрет до сих пор надлежащим образом не выполняется. Поэтому правительство хочет усилить контроль за его выполнением. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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