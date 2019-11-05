«На моїй пам’яті таких масштабних ще не було»: тактичні навчання зенітних ракетних військ RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: В Нидерландах запретят разведение мопсов • Бородянский опровергает намерения переименовать Институт нацпамяти • До +20° и дожди - синоптики прогнозируют "грибную" неделю • Пешеходный мост возле НАУ закрывают на ремонт • Второе "бабье лето" - в разгаре, но уже 7 ноября идет похолодание • В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд ноября • Бюджет-2019 недовыполнен на 47 миллиардов гривенвсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: учения, вооружение, испытания, ракеты, ПВО, Херсонщина, ЗРВ ЗСУ. «На моїй пам’яті таких масштабних ще не було»: тактичні навчання зенітних ракетних військ 68учения, вооружение, испытания, ракеты, ПВО, Херсонщина, ЗРВ ЗСУ. На Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України «Ягорлик», що на Херсонщині, відбулися тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК «Бук-М1», С-300ПТ, а також контрольні льотні випробування ракет до зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 та визначальні відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1.

Цього року пуски відбувалися з використанням автоматизованого мобільного командного пункту «Ореанда». Це було перше застосування «Ореанди» в складі бойового полку ППО після надходження на озброєння.

Цьогорічний їх масштаб вразив навіть «старожилів» протиповітряних підрозділів. Дмитро Силка, заступник командира дивізіону С-300В1 каже, що за всі 25 років служби в Повітряних Силах не бачив такого потужного угруповання ППО, яке було створене на полігоні Ягорлик.

– Коли наш дивізіон прибув на полігон, тут уже розгорталися кілька підрозділів, – розповідає офіцер. – До вечора зібралося все угруповання: зведений полк «Буків», зведений полк «трьохсоток», дивізіони С-125-2Д1, КП «Ореанда», значна кількість техніки, озброєння, особового складу – на моїй пам’яті такого масштабного навчання не було.

За легендою навчань, угруповання протиповітряних підрозділів мали протистояти масованому нападу противника з повітря. У перші дні активної фази навчань українські винищувачі Су-27 і МіГ-29 та штурмовики Су-25 «підігрували» підрозділам ЗРВ та РТВ, виконуючи польоти в ролі контрольних цілей для засобів ППО. Водночас пілоти відпрацьовували бойові пуски керованих ракет класу «повітря-повітря» по безпілотниках ВР3 «Рейс».

У наступні кілька днів бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів знищували по кілька «Рейсів» одночасно. Керівники навчань подбали про високу інтенсивність завдань і максимальне наближення до реальних бойових умов. Оперативна обстановка змінювалась що десять хвилин. Змінювались і бойові завдання, і підрозділи, які мали їх виконати. Це сприяло неабиякій динамічності навчань та тримало у постійній напрузі розрахунки, яким часто доводилося імпровізувати, знаходити нестандартні рішення, аби відбити повітряний напад ворога.

Одним із таких сюрпризів для ракетників став невідомий безпілотник, що рухався непозначеним маршрутом та імітував роботу ворожого розвідника. Ракетники не розгубилися – знищили і його, разом із запланованими цілями.

Загалом було проведено дев’ять епізодів стрільб ЗРВ, під час яких ракетники випустили більше пів сотні зенітних керованих ракет різної дальності. Та чотири епізоди стрільб авіації. І ЗРВ, і авіація зі своїми завданнями впоралися. Цілі знищено.

Командувач Повітряних Сил генерал-полковник Сергій Дроздов не приховував задоволення від результатів стрільб. Після закінчення стрільб він проїхався по позиціях і особисто подякував ракетникам за успішно виконану роботу.

Бойові стрільби зенітних ракетних комплексів та іншого озброєння на полігоні «Ягорлик» у Херсонській області проводять із 2016 року. Єдиний полігон «Чауда», який використовувала Україна для цих потреб, залишився в тимчасово анексованому Криму. Фоторепортажи Популярные теги зима, фотопроект, знаменитости, искусство, концерты, Киев, самолеты, фестивали, путешествия, фотоконкурсы, музыка, милиция, суд, политика, Динамо, транспорт, тест-драйв, пейзажи, протесты, спорт, Путин, авиация, оккупация, Львів, солдат, уикенд, вера, природа, столкновения, Дмитрий Дятлов, досуг, Россия, полиция, Одесса, живопись, Саакашвили, Майдан, Александр Зубко, передовая, Карпаты, футбол, стихийные бедствия, люди, автомобили, джаз, традиции, мир, история, ВМС, #Євромайдан, портрет, война, кошки, город, Сергей Смоленцев, праздники, учения, экология, США, фотоподборки, военная техника, юмор, Шахтер, церковь, катастрофы, дети, архитектура, цирк, Верховная Рада, беспорядки, ВСУ, общество, бизнес, культура, митинги, депутаты, фотография, политики, НАТО, акции, животные, соревнования, мода, парады, женщины, фотографы, марш, выборы, Нацгвардия, выставки, АТО, аннексия Крыма, ЗСУ, технологии, корабли, туризм, Львов, Донбасс, дизайн, Порошенко Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис зима, фотопроект, знаменитости, искусство, концерты, Киев, самолеты, фестивали, путешествия, фотоконкурсы, музыка, милиция, суд, политика, Динамо, транспорт, тест-драйв, пейзажи, протесты, спорт, Путин, авиация, оккупация, Львів, солдат, уикенд, вера, природа, столкновения, Дмитрий Дятлов, досуг, Россия, полиция, Одесса, живопись, Саакашвили, Майдан, Александр Зубко, передовая, Карпаты, футбол, стихийные бедствия, люди, автомобили, джаз, традиции, мир, история, ВМС, #Євромайдан, портрет, война, кошки, город, Сергей Смоленцев, праздники, учения, экология, США, фотоподборки, военная техника, юмор, Шахтер, церковь, катастрофы, дети, архитектура, цирк, Верховная Рада, беспорядки, ВСУ, общество, бизнес, культура, митинги, депутаты, фотография, политики, НАТО, акции, животные, соревнования, мода, парады, женщины, фотографы, марш, выборы, Нацгвардия, выставки, АТО, аннексия Крыма, ЗСУ, технологии, корабли, туризм, Львов, Донбасс, дизайн, ПорошенкоВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Міністерство оборони України Херсонська обл., Україна 05.11.2019



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