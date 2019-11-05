Об этом чиновник написал в Facebook.

"После консультаций с органами власти и обсуждения с общественностью, было принято решение о сохранении нынешнего механизма предоставления помощи при рождении детей. Спасибо общественности за качественную обратную связь. Мы учитываем все конструктивные предложения и замечания", - написала Соколовская.

Министр отметила, что в СМИ разошлась новость о том, что власти могут отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей.

"Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым Министерство социальной политики отвязывает более 150 выплат от прожиточного минимума - чтобы помочь тем, кто действительно нуждается: малообеспеченным семьям и пенсионерам" , - отметила Соколовская.

Министр добавила, что также одним из предложений было введение адресной программы при рождении, которая выплачивается только тем семьям, чей среднемесячный доход на человека не превышает 15% от размера выплат (фактически это около 6 тыс. грн - поскольку помощь при рождении ребенка составляет около 41 тыс. грн).

"Соответствующее предложение было внесено в связи с тем, что сейчас помощь при рождении ребенка выдается всем - независимо от размера доходов семьи. Идея была в том, чтобы немного изменить подход и помогать только тем, кто реально нуждается", - написала Соколовская.

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