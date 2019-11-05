Об этом сообщает пресс-служба Лиги украинских меценатов, которая при поддержке Министерства образования и науки Украины является организатором конкурса.

"До сих пор все 19 патриотических языковых марафонов открывались в разных городах Украины. Давая старт престижному и популярному массовому языковому турниру, они подавали сигнал всей Украине и украинской диаспоре только мира: Конкурс объявляется открытым! И вот впервые в этой почетной роли оказалась столица", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это будет праздничное действо с концертной программой, с выступлениями известных людей столицы, а также посланцев диаспоры. Во время мероприятия состоится награждение лучших учителей-словесников и школьников и студентов, которые показали хорошие знания по украинскому языку в предыдущих языковых марафонах.

Организатор приглашает всех, кому небезразлична судьба государственного языка в Украинском государстве, поддержать конкурс.

"Конкретно подтвердим украинскую солидарность, которая поможет Украине выстоять во всех сложных испытаниях!» - призывают в Лиге украинских меценатов.

Конкурс направлен на повышение престижа украинского языка между молодежи, воспитание уважения к культуре и традициям украинского народа. Участие в нем принимают более 5 млн учащихся из 20 стран мира.

Петр Яцик (1921 - 2001), именем которого назван Международный конкурс знатоков украинского языка, - замечательный благодетель украинского происхождения, канадский бизнесмен, известный весомым вкладом в финансирование украиноведения на Западе и в Украине. Сумма его пожертвований на украинские институты в западном мире превышает 16 миллионов долларов. Яцик спонсировал Институт украинских студий Гарвардского университета (США), Энциклопедию украиноведения, Центр исследований истории Украины им. П.Яцика при Альбертском университете (Канада), Образовательный фонд им. Петра Яцика, Украинский лекторий в Школе славистики и восточноевропейских студий при Лондонском университете. На его средства был открыт специальный украинский отдел в Институте им. Гарримана при Колумбийском университете, а также издано немало научных монографий по истории Украины (в частности перевод на английский "Истории Украины-Руси" М. Грушевского, экономики, политологии, медицине, этнографии.

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