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З листопада народних депутатів будуть карати копійкою за прогули – вступив в дію відповідний закон. Відтепер народним обранцям не відшкодовуватимуть витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, якщо вони пропустять більше, ніж 30% відсотків голосувань або більш, ніж 50% засідань свого комітету. Що це за витрати і хто з депутатів вже прогулював у жовтні?